سام آلارديس يطلب تجميد الدوري الانجليزي

قال المدير الفني سام آلارديس لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي إن التوقف المؤقت لفترة قصيرة ربما يشكل الحل الأمثل للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في ظل المعاناة من تزايد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثه عقب هزيمة ويست برومويتش على ملعبه أمام ليدز يونايتد صفر / 5 مساء أمس الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر من الدوري، قالا آلارديس 66/ عامًا/ :”سلامة الجميع أكثر أهمية من أي شيء آخر”.

وأضاف :”عند سماع أنباء أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتقل بسرعة أكبر من السلالة الأولى، يفترض بنا فقط أن نفعل الصواب، وهو التوقف.”

وتابع :”أنا أبلغ من العمر 66 عامًا، وآخر شيء أريده هو عدم الإصابة بعدوى كوفيد.”

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون التي كانت مقررة مساء أمس الأول الاثنين، بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف مانشستر، كما شهد فريقا شيفيلد يونايتد ونيوكاسل إصابة عدة لاعبين بالعدوى.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أمس الثلاثاء أن الجولة الأخيرة من الفحوص التي أجريت بين 21 و27 ديسمبر الجاري، كشفت عن 18 حالة إصابة بين اللاعبين والإداريين.

وقال آلارديس :”كلما أجرينا الفحوص خلال هذا الأسبوع، ظهرت حالات إيجابية، يبدو أنها (العدوى) تزحف.”

وأضاف :”بغض النظر عن جدية محاولاتنا وعدد مرات إجراء الفحوص، وكيفية ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، مازلنا نشهد العديد من حالات العدوى في جميع أنحاء البلاد.”

وتابع :”إذا كان هذا (التوقف) سيساعد، فلنفعل ذلك، وليستمر الموسم لفترة أطول شيئًا ما.”

وينتظر أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن المزيد من القيود فيما يتعلق بجائحة كورونا، وذلك بعد 24 ساعة من تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات، حيث بلغت 53 ألفًا و135 حالة.