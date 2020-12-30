بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصري البورسعيدي وغزل المحلة” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 30-12-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “المصري البورسعيدي وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “أيمن الكاشف”، وتقام على “ملعب برج العرب”، بإدارة من الحكم المصري “أحمد جمال”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

لم يتذوق النادي “المصري البورسعيدي” طعم الخسارة بعد في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إذ تعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة واحدة فقط وكانت على حساب “أسوان” في الجولة الثالثة.

ويتواجد المصري البورسعيدي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، ويطمح اليوم إلى مواصلة نتائجة الإيجابية بتحقيق فوزه الثاني من أجل الارتقاء إلى الصدارة على حساب “الاهلي” ولو بشكل مؤقت.

في المقابل حقق نادي “غزل المحلة” الفوز الأول له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على حساب “طلائع الجيش” في الجولة الماضية، وسيسعى اليوم إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على مركزه بعيدًا عن مناطق الهبوط.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، من 4 مباريات، فاز في مباراة واحدة وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين.

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