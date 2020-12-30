الامارات | بالفيديو.. أساطير رياضة رحلت عن عالمنا في 2020 أبرزها براينت وروسي ومارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أساطير رياضة رحلت عن عالمنا في 2020 أبرزها براينت وروسي ومارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاء العام 2020 قاسياً على الأوساط الرياضية، بعد أن رحل عن عالمنا خلال العام الحالي أسماء ونجوم حققت إنجازات لافتة في مسيرتها، ويصعب تكرارها في عالم الرياضة، من أبرزها وفاة نجم السلة الأميركية كوبي براينت، وأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، والقناص الإيطالي باولو روسي الذي أبكى عشاق الكرة البرازيلية، وأسعد الجمهور الإيطالي بقيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العام 1982.

كما جاء العام الحالي حزيناً على جمهور الكرة الفرنسية، على أثر وفاة المدرب الأسطوري ميشيل هيدالغو الذي قاد منتخب "الديوك" في العام 1984 إلى لقبها الدولي الأول، بالفوز حينها بكأس الأمم الأوروبية في منتخب ضم في صفوفه النجم ميشيل بلاتيني

وبالصورة ذاتها، ودع عالم سباقات السيارات، السير سترلينغ موس، الذي يعد أحد أبرز نجوم سباقات الحلبات في خمسينيات القرن الماضي.

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