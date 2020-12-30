شكرا لقرائتكم خبر عن موندو ديبورتيفو: ديباى يرغب فى الإنتقال لبرشلونة على الرغم من إغراءات سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، تفضيل الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، الانتقال إلى برشلونة على حساب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ديباي مع ليون، بنهاية الموسم الجاري، ويطمح ناديه لبيعه في يناير المقبل، من أجل الحصول على مقابل مالي، بدلا من رحيله مجانا في الصيف، وكان ديباي قريبا من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، إلا أن البارسا فشل في إتمام الصفقة، لعدم توفير السيولة المالية الكافية.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ديباي يفضل الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من تلقيه إغراءات من قبل باريس سان جيرمان، وأضافت الصحيفة، أن المهاجم الهولندي يرى أن الأفضل له هو ارتداء قميص البارسا واللعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أولوية برشلونة في تعزيز خط دفاعه في الشتاء، بعد إصابة جيرارد بيكيه وتذبذب مستوى المدافعين الحاليين، إلا أن ديباي يثق في رحيله إلى كامب نو في يناير.

وأوضحت الصحيفة، أن تفكير ديباي في ناديه الحالي ليون، يعد من أسباب تفضيله عرض برشلونة، فهو لا يرغب في تعزيز المنافس المباشر لليون في الدوري، حيث يرى أن حظوظ فريقه في التتويج بالدوري الفرنسي مرتفعة هذا الموسم.