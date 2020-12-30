شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم: عروض مصطفى محمد ليست رسمية.. وأرفض احترافه قبل تواجد البديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أنه رفع توصية للجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برفض احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال «قاسم» في تصريحات إذاعية: «مينفعش نسيب مصطفى محمد بدون وجود بديل قوى للاعب في الفريق، ونبحث عن مصلحة النادى مثلما يبحث مصطفى محمد عن مصلحته أيضا، الاحتراف حق مشروع لمصطفى محمد، لكن أنا ضد احترافه في الوقت الحالى، وباتشيكو رافض أيضا رحيله، ورفعت توصية لإدارة النادى بحكم منصبى برفض رحيل اللاعب، خاصة أن النادى لا يتوافر فيه مهاجم بديل للاعب، بالإضافة لعدم تلقينا عرضا رسميا للتعاقد مع مصطفى محمد.. هي مجرد عروض شفهية من وكيل أعمال اللاعب».

وأضاف: «هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب، واللاعب البديل غير متواجد؟!، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راض بهذا الأمر، وأنصحة بأن يؤجل الاحتراف لما بعد الأولمبياد وستكون طموحاته كبيرة بعد الأولمبياد، نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحته».