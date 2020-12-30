شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: أنا أفضل رجل يقنع ميسي بالبقاء فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، أنه «أفضل رجل» لإقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالبقاء في كامب نو.

وسبب ميسي نجم الأرجنتين صدمة في عالم كرة القدم عندما طلب مغادرة كامب نو قبل موسم 2020-2021، لكن بعد مشادة طويلة انتهى به الأمر في النهاية إلى البقاء.

ولا يزال مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما محاطا بالشكوك، على الرغم من نهاية عهد جوزيب ماريا بارتوميو، الذي كانت تربطه به علاقة مشحونة كرئيس.

وما زال لابورتا، الذي يأمل في العودة إلى المنصب الذي خدم فيه بين عامي 2003 و2010، يتطلع إلى حل الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة، وإقناع ميسي بالبقاء.

وقال لابورتا عن رحيل ميسي: «عندما تأتي تلك اللحظة، آمل أن أكون قادرا على إقناعه بالبقاء بضع سنوات إضافية، حتى نتمكن من متابعة هذه القصة الجميلة ورؤية ميسي الذي كان يرتدي دائما قميص برشلونة».

وأضاف: «هذه قصة رائعة لبرشلونة.. يجب علينا الترويج لها والدفع من أجلها، يشرفني أن أحظى بمصداقية اللاعب، أنتم تعرفون ميسي، عندما نلتقي بالحديث، يخبرني دائما بأنني في كل مرة أقول فيها شيئا أفعله، وهذه المصداقية أشعر بالفخر حيالها، ولا أريد أن أفقدها».