شكرا لقرائتكم خبر عن نور عبد القادر أول فتاة بدوية تحصل على الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت اللاعبة نورعبد القارد مصطفي أول بنت بدوية من محافظة مطروح علي المركز الأول والميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه كوميتيه في نهائيات بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 11 سنة وزن 32 كيلو.

وقالت نور عبد القادر أنها كأول فتاة بدوية حصلت علي بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتية بدأت فى حب اللعبة مع تشجيع والدتي بعد وفاة والدى علي الاستمرار في لعبة الكاراتية ومواصلة التدريب والاجتهاد و الكفاح و الاصرار و الثقة بالنفس كانت مفاتيح النجاح لحصولي علي بطولة الجمهورية بدون خسارة ولا نقطة طوال 6 مباريات حتي المباراة النهائية وفوزي علي بطلة الاسكندرية.

وأكدت نور انا من أسرة متوسطة وأحب دراستي و التدريب في نفس الوقت وذلك بفضل تحفيز الكابتن تامر عبد الرؤوف مدربي في التدريب وتفوقى للوصول الي المركز الاول والميدالية الذهبية وتحقق هذا الحلم.

وأضافت بانها تحلم بتمثيل مطروح في جميع البطولات واللعب باسم مطروح حتي أصبح بطلة العرب والعالم مثل اللاعب محمد صلاح والبطل بيج رامي ، وفي النهاية اهدى هذا الانجاز و الميدالية الذهبية الى روح ابي والذي وعدته بان اكون بطلة في لعبة الكاراتية .

من جانبه أكد تامر عبد الرؤوف مدرب اللاعبة نور عبد القادر في رياضة الكاراتية مؤكدا بان بنت مطروح ابهرت المشاركين في بطولة الجمهورية وجميع المدربين عرضو عليها اللعب في اندية القاهرة والاسكندرية ولكنها رفضت بسبب تمسكها باللعب باسم مطروح .

وتعد نور عبد القارد أول فتاة بدوية من مطروح تحصل علي بطولة جمهورية في رياضة الكاراتية في عمر 11 عام ، وقد حصل من قبل لاعبين علي بطولة الجمهورية من مطروح ولكن باسم اندية من خارج المحافظة .