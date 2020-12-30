شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يسعى للجمع بين ميسى وسواريز فى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفادت تقارير إعلامية إسبانية، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، قد ينضم إلى الدوري الأميركي بكرة القدم في العام 2022، وقد ينضم ميسى لإنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد أساطير كرة القدم.

ولفت التقرير إلى أن النادي الأميركي يخطط لاستمالة ميسي عن طريق جلب الأوروجوياني لويس سواريز، أحد أهم أصدقاء الأرجنتيني، والذي انضم لصفوف أتلتيكو مدريد الصيف الماضى.

وكان ميسي قد أدلى بحوار صحفي، قال خلاله إنه يحب العيش في أميركا واللعب بدوري المحترفين في مرحلة معينة من مستقبله القريب، وفق ما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية.

وأوضح ميسي أن رحيل سواريز عن النادي الكتالوني، كان واحدا من أسباب عديدة دفعته لطلب الرحيل بشكل رسمي من برشلونة، وقال «البرغوث»، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع برشلونة، أو يتفاوض مع أندية أخرى في الصيف، لكنه قال بوضوح إنه باق إلى نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد سينتهي في صيف 2022، الأمر الذي يجعل من اجتماعه مرة أخرى بميسي على الأراضي الأميركية، أمرا ممكنا.