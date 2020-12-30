شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: جماهير الأهلي تستحق الفرحة بلقب «المرتبط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، سعادته بفوز الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين على حساب الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنها واحدة من أفضل لحظات مسيرته بعد أن تحققت البطولة الغالية.

وأوضح أنه على الصعيد الشخصي عاش فترة صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا، وأنه كان يأمل في اللحاق بالمباراة النهائية، وهو ما حدث بالفعل ليكون من بين المساهمين في حصد اللقب.

وأشار إلى أن الفوز على خصم كبير مثل الاتحاد السكندري يمنح ثقة ودفعة كبيرة للفترة القادمة، ويعزز من المنافسة على كل البطولات.

وشدد أمين على أن جماهير النادي الأهلي تستحق الفرحة بلقب «المرتبط»، بعد أن دعمت الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة التي شهدت حالة من غياب التوفيق بالموسم الماضي.