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شكرا لقرائتكم خبر عن «أخطأ فنيا 3 مرات».. تعرف على عقوبة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر مسؤول في التليفزيون المصري، إنه تم معاقبة المخرج وليد شرف، مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثالثة من الدوري العام، والتي أقيمت الاثنين الماضي، بـ10 أيام وقف عن العمل، لأنه أخطأ في عرض لقطة لشخص معين بصحبة طفله في المدرجات، وعرضها على الشاشات خلال البث.
وأجريت تحقيقات معه مؤخرا في الشؤون القانونية بالهيئة، وأثبتت أنه أخطأ فنيا، بسبب استعراضه لصورة طفل ٣ مرات بالمخالفة لتعليمات إدارة البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، التي حظرت التركيز على جماهير بعينها في الوقت الذي تقام فيه المباريات دون جماهير.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»، أنه تم معاقبة المخرج بوقفه عن العمل 10 ايام، ولم يتم معاقبته ماديا، خاصة أن هناك تعليمات واضحة لكل مخرجي البرامج الرياضية بعد التركيز على أحد من الجماهير أو التركيز على فريق دون الآخر.
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