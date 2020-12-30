شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد القادر: دعم مجلس الإدارة وراء الفوز ببطولات السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر ؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن سعادته الكبيرة بما حققته فرق النادي لكرة السلة «رجال» و«سيدات» وفرق الناشئين في دوري المرتبط، بعد الفوز بالبطولتين خلال الساعات الماضية.

وأوضح عبد القادر أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وفَّر كل مقومات النجاح لفرق النادي الرياضية بشكل عام، خاصة فرق السلة، التي تم تدعيمها بأفضل العناصر من اللاعبين المصريين والمحترفين، وتوفير المعسكرات اللازمة وغيرها، إلى جانب حرص الكابتن الخطيب المستمر على زيارة تدريبات الفرق المختلفة وتحفيزها لحصد البطولات.

وأشار إلى أن فريقي الرجال والسيدات وفريقي الناشئين والناشئات كانوا عند حسن الظن بهم، ونجحوا في تقديم عروض تليق بشخصية النادي رغم المعوقات العديدة، وأن هذه سمة يتميز بها كل من يدافع عن شعار النادي.

وجدد عبد القادر التهنئة إلى منظومة النادي بشكل عام، وقطاع كرة السلة بشكل خاص، على النجاحات التي تحققت، وشدد على أن هناك الكثير من البطولات التي ينتظر مسئولو النادي الفوز بها، ومواصلة مسيرة النجاحات التي يحققها الأهلي على كل الأصعدة.