«طائرة ١٧ سنة» يواجه بتروجت في ختام بطولة منطقة القاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ١٧ سنة شباب لكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء، عندما يواجه نظيره فريق بتروجت في ختام مباريات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما قدم عروضا قوية خلال الفترة الماضية.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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