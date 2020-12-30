شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لمحمود علاء ومحمد عبد السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام مدافعا الفريق اللذان يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا. وأكد طبيب الزمالك أن الثنائي سيجريان مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها وفي حالة سلبية المسحة سيتم عمل أشعة للصدر للاطمئنان عليهما قبل السماح لهما بالانخراط في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الزمالك أن محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق مازال يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية. وبخصوص مشاركة محمد عبدالشافي في التدريبات أكد طبيب الزمالك أن اللاعب يؤدي برنامجا خاصا بعد التئام الاصابة.