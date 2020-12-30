شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الجمال: «المرتبط» بداية العودة للفوز بكل البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم الجمال، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، أن الفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين خطوة مهمة للغاية في مشوار العودة لحصد البطولات خلال الموسم الجاري، بعد فترة من غياب التوفيق.

وأوضح الجمال: «الموسم الماضي فعلنا كل شيء بوسعنا لكننا لم نوفق وخسرنا أكثر من بطولة، وهو أمر أصاب الجميع بالإحباط، ولكننا تعاهدنا في بداية الموسم على بذل أقصى ما يمكن من أجل مصالحة الجماهير».

وأشار إلى أن الضغوط التي عانى منها الفريق في الفترة الماضية كانت صعبة، وكان لا بد من تحملها وتحويلها إلى إيجابيات لمصالحة الجماهير.

وأضاف أن مسئولي النادي فعلوا كل ما يمكن من التعاقد مع صفقات قوية، وتوفير كل الأجواء التي ساعدت على العودة إلى المسار الصحيح، وتعهد بأن يبذل الفريق كل ما لديه للحفاظ على استمرار حصد الألقاب.