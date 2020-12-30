شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي في مران الزمالك لأول مرة بعد الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة في عظمة الترقوة والتي كان قد تعرض لها في شهر أغسطس الماضي.

وأدى عبدالشافي تدريبات بشكل منفرد، حيث وضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب خلال الفترة الحالية نظرا لكونه بعيدا عن التدريبات منذ فترة بعيدة. ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام. والجدير بالذكر أن الزمالك افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيا مع بيراميدز بهدف لمثله، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة.