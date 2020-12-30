شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة واسعة بالمعسكر الإعدادي لناشئي اليد في دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد عبدالله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لكرة اليد، أن إعداد منتخب الناشئين تحضيراً للبطولة الآسيوية التي تستضيفها كازاخستان في مارس 2021، يسير بصورة ممتازة من خلال التجمعات التي عقدت في نادي الحمرية والمعسكر التدريبي الذي استضافه نادي دبا الحصن خلال الفترة 17 ديسمبر إلى 31 من الشهر نفسه، مؤكداً أنه كان معسكراً نموذجياً من كل النواحي.

وأضاف عبدالله الكعبي: «أتمنى أن تكون كل معسكرات المنتخبات في نادي دبا الحصن؛ حيث المنشآت المتميزة والحديثة، كما وفر النادي للناشئين كل أسباب وعوامل الراحة والترفيه».

وأضاف أن نبيل عاشور رئيس الاتحاد وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، سجلا زيارة للمعسكر ووقفا على كل صغيرة وكبيرة وتم النقاش مع الجهاز الفني بقيادة المدرب قاسم عاشور وطاقمه المساعد حول رؤيته الفنية التي نتفق معه فيها بأن تكون هناك تجمعات متواصلة أسبوعياً أيام الخميس والجمعة والسبت اعتباراً من تاريخ 13 يناير القادم.

وأضاف: «ستتواصل التجمعات في فبراير القادم وهناك مقترح بتكثيف العمل والإعداد بصورة أكبر بعد التعرف إلى الكيفية التي ستكون عليها الفترة الثانية من العام الدراس

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