شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تكرم الفائزين في البطولات الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلاب، والكابتن صلاح العامري، القائم بأعمال رئيس قسم النشاط الرياضي بالعمادة، توج قسم الأنشطة الرياضية الفائزين في البطولات الرياضية التنافسية الخاصة بطلاب السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول 020-2021، في مسابقات القوة البدنية وتنس الطاولة والكرة الطائرة الشاطئية والشطرنج والبلياردو والبيبي فوت، والتي تصنّف جميعها في فئة الألعاب الرياضية الأقل خطورة في ظل جائحة كورونا، بحسب دليل التعليمات الخاص بالهيئة العامة للرياضة، كما حرص قسم الأنشطة الرياضية على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال البطولة.

وفي ختام الحفل كرّم مدير الجامعة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولات المشاركة، حيث فاز الطالب أحمد الحبش بالمركز الأول، والطالب محمد منيف بالمركز الثاني والطالب همام الأنيس بالمركز الثالث في بطولة الشطرنج.

كما فاز الطالب حسام سامر بالمركز الأول والطالب ساري محمد بالمركز الثاني والطالب مير محمد بالمركز الثالث في بطولة البلياردو، وفاز الطالب منصور سليمان بالمركز الأول والطالب صلاح الدين مشتاق بالمركز الثاني والطالب عبد الجليل توبة بالمركز الثالث في بطولة تنس الطاولة.

وفي بطولة القوة البدنية وزن تحت 83 كلج فقد فاز الطالب عبدالجليل فضل المولى بالمركز الأول والطالب محمد عبدالناصر منصور بالمركز الثاني والطالب أحمد مصطفى درويش بالمركز الثالث، أما في بطولة القوة البدنية وزن فوق 83 كلج، فقد فاز الطالب عمر جهاد المستريحي بالمركز الأول والطالب ليث باسل شجاع بالمركز الثاني والطالب محمود عدوان صبحي بالمركز الثالث، وأخيراً الكرة الطائرة الشاطئية التي فاز فيها الطالبان تقي الدين حسين وعظمت أبويوسف بالمركز الأول، والطالبان أحمد حسن وهيثم أشرف بالمركز الثاني، والطالبان عزالدين سعدي ومحمد علي سلامة بالمركز الثالث.

كما كرم مدير الجامعة وعميد شؤون الطلاب جميع القائمين على نجاح هذه البطولة من أعضاء الهيئة الإدارية في