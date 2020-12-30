بن شرقي يتلقى عرضاً من العين الإماراتي للرحيل عن الزمالك.. واللاعب يرحب

أفادت وسائل إعلامية بأن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، تلقى اتصالات من أحد مسئولي العين الإماراتي، للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية مطلع يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مُقرب من اللاعب، أن مسئولي العين، تواصلوا مع اللاعب خلال الفترة الماضية، بعد الأنباء التي ترددت عن أزمته الماضية مع فريق الزمالك، حول تجديد عقده لفترة جديدة.

وقال المصدر إن بن شرقي "رحب باللعب في العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة".

وأشار اللاعب المغربي إلى أنه "حال فشل المفاوضات مع الزمالك، سيكون الخيار الأول له اللعب في نادي العين، واستكمال مشواره الكروي في الإمارات."

ومؤخراً، شن كريم بلق وكيل أعمال الثنائي المغربي المحترف بصفوف الزمالك أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، هجوماً حاداً على أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة السابق بالقلعة البيضاء.

وقال "بلق" في تصريحاته صحفية إنهم تقدموا بشكوى للحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وكان ذلك في عهد الرئيس السابق للقلعة البيضاء، مرتضى منصور، وابنه أمير المشرف العام على الكرة الذي كان يعتبر نفسه نجما فوق اللاعبين، على حد قوله.

وأشار إلى أن أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم مستمران مع الزمالك، خاصة بعد التغييرات الإدارية الأخيرة، وأنه لم يواجه أي أزمات مع أي مسئول في النادي، سوى أمير مرتضى، الذي كانت تظهر عليه الغيرة من نجومية لاعبي الفريق خاصة أشرف بن شرقي.

ويستعد الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالى جيمي باتشيكو، لمواجهة فريق إنبى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

يشار إلى أن الزمالك فاز مؤخراً على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.