الزمالك يعلن تعافي طارق حامد من فيروس كورونا

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، عن سلبية المسحة الثانية للاعب الفريق طارق حامد.

وأصيب طارق حامد بعدوى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية مما جعل الزمالك يخسر جهوده أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأبيض بثنائية أشرف بنشرقي وأحمد فتوح.

وقال أسامه، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن نتيجة المسحة الثانية لطارق حامد جاءت سلبية بعد أن كان قد خضع لمسحة يوم الأحد الماضية والتي جاءت سلبية أيضاً.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء والتي سيخوض فيها تدريبات تأهيلية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام سيخضعان لمسحة اليوم الأربعاء على أن تظهر نتيجتها يوم الخميس.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.