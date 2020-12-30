شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة وربيعة يظهران في مران الأهلي وإنتظام كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتظم محمود كهربا لاعب الأهلي في تدريبات الكرة بالفريق اليوم الأربعاء بعد أن غاب عنها أمس بسبب تعرضه لنزلة برد ، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن كهربا اجري مسحة طبية للاطمنان علي حالته و جاءت نتيجتها سلبيةَ.

كما شارك رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة ، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.