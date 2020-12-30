شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يعود لمران الزمالك بعد غياب 5 أشهر.. وجنش تحت الملاحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة في عظمة الترقوة والتي كان قد تعرض لها في شهر أغسطس الماضي، ليعود اللاعب بعد فترة غياب امتدت لخمسة أشهر، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبى، يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأدى عبدالشافي تدريبات بشكل منفرد، حيث وضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب خلال الفترة الحالية نظرا لكونه بعيدا عن التدريبات منذ فترة بعيدة.