شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يعود لمران الزمالك بعد غياب 5 أشهر.. وجنش تحت الملاحظة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة في عظمة الترقوة والتي كان قد تعرض لها في شهر أغسطس الماضي، ليعود اللاعب بعد فترة غياب امتدت لخمسة أشهر، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبى، يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وأدى عبدالشافي تدريبات بشكل منفرد، حيث وضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا للاعب خلال الفترة الحالية نظرا لكونه بعيدا عن التدريبات منذ فترة بعيدة.
وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، أن اللاعب يؤدي برنامجا خاصا بعد التئام الكسر بشكل كبير قبل السماح له بخوض التدريبات الجماعية والاحتكاكات في الكرات المشتركة.
وكشف أسامة، عن تطورات حالة الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام مدافعا الفريق اللذان يعانيان من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الثنائي سيجريان مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها وفي حالة سلبية المسحة سيتم عمل أشعة للصدر للاطمئنان عليهما قبل السماح لهما بالانخراط في التدريبات الجماعية.
وأوضح طبيب الزمالك أن محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق مازال يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الشافى يعود لمران الزمالك بعد غياب 5 أشهر.. وجنش تحت الملاحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.