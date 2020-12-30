7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً جديدا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استفسر خلاله الأخير عن عدة أمور خاصة بمشاركة الأهلى فى بطولة العالم للأندية، المقرر لها فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز 7 أخبار رياضية نشرت على موقع ”الخليج 365”..

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً جديدا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استفسر خلاله الأخير عن عدة أمور خاصة بمشاركة الأهلى فى بطولة العالم للأندية، المقرر لها فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث طلب "فيفا" من الأهلي إرسال بعثة الأهلي التى ستتواجد في البطولة العالمية وكذلك قائمة الفريق التى ستشارك في منافسات البطولة.

أعلن أحمد جمعة نجم هجوم النادى المصرى إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التى أجراها الفريق البورسعيدى، قبل مواجهة نظيره غزل المحلة، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية لا تسعى لإلغاء تقنية الفار مثلما تردد، وما يحدث مجرد تقنين الوضع، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة "اتحاد الكرة يعقد اليوم اجتماعاً مع أندية الدورى بغية تحديد موعد تشكيل رابطة الأندية المحترفة، ومناقشة إجراءات القيد فى فترة الانتقالات الشتوية".

اثبتت نتائج مسحات فيروس كورونا التي أجراها لاعبي منتخب مصر للشباب مواليد 2001 سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، على تشكيل لجنة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي، حيث قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود والتعاقدات و أي أمر يخص لاعبي فريق الكرة.

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة أسباب الهجوم عليه من الاعلامى أحمد شوبير، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الاعلامى محمد شبانه : "أحمد مجاهد محسوب على الاقاليم فهو إبن من إبناء إتحاد الكرة ولست محسوب على الاهلى والزمالك ، وشرف ليا انى اشتغلت مع عظماء الجبلاية وتأثرت بيهم وعلى رأسهم محمد السياجى".

يعقد، اليوم الأربعاء، محمد وهبة المدرب العام للنادى الإسماعيلى، اجتماعا مع مجلس إدارة الدراويش، برئاسة إبراهيم عثمان، للاتفاق على الخطوط العريضة لتوليه مهمة تدريب الفريق الأصفر، وتشكيل جهازه المعاون بغية الإعلان عن تنصيبه مديراً فنياً للإسماعيلى لنهاية الموسم