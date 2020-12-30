شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري يتحدث عن مكاسب اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد الخولى نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الأندية لا تستطيع تحمل تكاليف تقنية الفار وهو ما أصرت عليه جميع الأندية في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم ، مشيرا إلى أن هناك اتجاه قوى بأن يتحمل التكاليف المالية للفار اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة وسيتم حسم هذا الملف خلال 48 ساعة.
واضاف نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي ، أنه تمت الموافقة علي إنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاث لاعبين، مؤكدا أن هذا البند سيفيد الأندية خاصة صاحبة الإمكانيات المادية القليلة.
وفى وقت سابق قال الخولي أنه في الاجتماع تم الاتفاق علي ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع.
كشف أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، عن اتفاق اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، مع أندية الدوري الممتاز خلال الاجتماع المنعقد حالياً بمقر الجبلاية، على البدء في إجراءات تشكيل رابطة للأندية، وأضاف أيمن يونس ، أن الاجتماع شهد الاتفاق على إرسال خطاب من اتحاد الكرة، الأسبوع المقبل، إلى أندية الدوري بتشكيل رابطة الأندية، على أن يتم تحديد موعد لانتخابات أعضاءها،كما تم الاتفاق على أن يكون لرابطة الأندية، الصلاحية الكاملة والاستقلالية عن اتحاد الكرة في إدارة بطولة الدوري الممتاز.
واضاف أيمن يونس ان قرار اللجنة الثلاثية بتشكيل رابطة للأندية المحترفة، يعتبر تاريخي ولأول مرة يتم تشكيل رابطة لها صلاحيات كاملة في إدارة المسابقة وبدون تدخل من مجلس إدارة اتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس المصري يتحدث عن مكاسب اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.