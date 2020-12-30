شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري يتحدث عن مكاسب اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد الخولى نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الأندية لا تستطيع تحمل تكاليف تقنية الفار وهو ما أصرت عليه جميع الأندية في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم ، مشيرا إلى أن هناك اتجاه قوى بأن يتحمل التكاليف المالية للفار اتحاد الكرة مع وزارة الشباب والرياضة وسيتم حسم هذا الملف خلال 48 ساعة.

واضاف نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي ، أنه تمت الموافقة علي إنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاث لاعبين، مؤكدا أن هذا البند سيفيد الأندية خاصة صاحبة الإمكانيات المادية القليلة.

وفى وقت سابق قال الخولي أنه في الاجتماع تم الاتفاق علي ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع.