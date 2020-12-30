شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الجونة يتقدم على المقاصة بهدف "نجويم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة ومصر المقاصة بتقدم الفريق الساحلى بهدف دون رد سجله جوزيف نجويم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين عصر اليوم الاربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز ، بدأ الجونة بضغط متواصل أسفر عن هدف عن طريق جوزيف نجويم الذى سدد الكرة من ركلة ثابتة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمود حمدي الذي حاول التصدي للكرة ولكنها لمست يده ودخلت المرمى.

وفى الدقيقة 38 أرسل جوزيف نجويم تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء سددها والتر بواليا من لمسة واحدة من أمام المرمى ولكن مرت الكرة لخارج الملعب وتبادل اللاعبين الكرة وسط الملعب ليطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الجونة بهدف دون رد.

تشكيل الجونة والمقاصة

بدأ رضا شحاته المدير الفنى للجونة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : اسلام طارق

خط الدفاع : جوزيف جوناثان – لؤي وائل – محمود الجزار – محمد يكن

خط الوسط : نور السيد – سارج اكا – اسلام رشدي – اسلام عبد النعيم

خط الهجوم : عموري – والتر بواليا

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمود الغرباوي – الشبراوي – محمد رجب – أحمد عامر – ناصر ناصر – الان كيامبادي – محمد نجيب عمرو السعداوي – كريم الطيب

بدأ إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : محمد دسوقي – أحمد مودي – أحمد صبيحة – أسامة عزب

خط الوسط : هشام محمد – خالد أوتشو – باولن فوافي

خط الهجوم : عبد الله مجدي – شميلس بيكلي – رجب عمران

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد كوكو – مصطفى شبيطة – مروان حمدي – صلاح عاشور – احمد عادل “ميسي” – عصام صبحي مفتاح طقطق – أحمد متعب – محمد عادل

ترتيب الجونة والمقاصة فى جدول الدوري

يحتل الجونة المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.

تاريخ مواجهات الجونة ومصر المقاصة

التقى الجونة ومصر المقاصة فى 16 لقاء قبل صدام الليلة فاز الجونة فى 5 مواجهات وفاز المقاصة فى مباراتين وانتهت تسعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين.

وانتهت أخر مباراة جمعت الجونة ومصر المقاصة بفوز الفريق الفيومى بهدف دون رد سجله محمد إبراهيم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الاخيرة فى 18 اغسطس 2020 على استاد الجبل الاخضر.

شحاتة يطالب بالحفاظ على السجل الخالى من الهزائم وجلال يبحث عن عودة الانتصارات

طالب رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة والحفاظ على سجلهم خالى من الهزائم لاستمرار تصدر جدول المسابقة، فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على لاعبيه ضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الابتعاد عن نزيف النقاط.