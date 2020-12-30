شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين وانتظام طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجلية، فى اطار الاستعداد لمواجهة إنبى، يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث باتشيكو خلال الجلسة على أهمية استمرار الفوز في لقاءات المقبلة ببطولة الدوري بداية من لقاء إنبي، وطالب المدير الفني من اللاعبين التركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد، وشدد على أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصتهم بشرط الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران وقاد جوزيه بيدرو مدرب الأحمال تدريب المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة الماضي، بينما أدت المجموعة الأخرى تدريبات الكرة بشكل طبيعي تحت إشراف باتشيكو.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية، وشارك اللاعب في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وسلبية المسحة التي خضع لها خلال الأيام الماضية.

وكان طارق حامد قد خضع لمسحة أولى ظهر الأحد الماضي وجاءت نتيجتها سلبية، ثم خصع لمسحة جديدة أمس أكدت شفاءه من فيروس كورونا.

الزمالك كان افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابيا مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز في الأسبوع الماضي على سموحة بثنائية نظيفة.