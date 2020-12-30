شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أعضاء لجنة الزمالك الدائمة لمتابعة ملف التجديد والعقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، تشكيل لجنة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم بالنادي، حيث قررت إدارة النادي تشكيل لجنة رباعية بصفة دائمة لتتابع ملف تجديد العقود والتعاقدات وأي أمر يخص لاعبي فريق الكرة، ولم تعلن الإدارة عن أسماء أعضاء اللجنة.

وتواصل ”الخليج 365” مع عصام سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، والذى أكد إن لديه تعليمات بعدم الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في الوقت الحالي، حفاظًا على سرية الأمر ولحين الاستقرار بشكل نهائي على أعضائها.

في الوقت الذى كشف فيه مصدر مطلع بالنادى عن الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لتلك اللجنة، مشيرًا إلى إنه من المنتظر أن يتولى أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة في نادي الزمالك، رئاسة اللجنة الرباعية الدائمة، وفى عضويتها طارق حشيش وإبراهيم عبد الله، ومازال العضو الرابع لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي.

ويأتي قرار تشكيل تلك اللجنة، فى إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على توفير المناخ المناسب للاعبي الفريق خاصة وأن هذا الملف يمثل أولوية لإدارة النادي الفترة المقبلة.