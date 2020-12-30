شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: اتحاد الكرة مسئول عن تحمل تكاليف الفار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، أن تقنية الفيديو مستمرة ولن يتم إلغاؤها واللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد المكلفة بادارة اتحاد الكرة، استجابت لرغبة الأندية، فى استمرار تقنية الفيديو فى مسابقة الدورى وعدم إلغاؤها.
أضاف أيمن يونس عقب اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة أن الأندية رفصت تحمل نسبة من تكلفة تقنية الفيديو، مؤكدًا أن الاتحاد هو من يتحمل كافة التكاليف، قائلاً: "نجدد احترامنا للحكام المصريين لكننا نطالب بالعدل".
اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة كانت توصلت لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.
ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: اتحاد الكرة مسئول عن تحمل تكاليف الفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.