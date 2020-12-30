شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: اتحاد الكرة مسئول عن تحمل تكاليف الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن يونس الرئيس التنفيذي للجان الكرة بنادي الزمالك، أن تقنية الفيديو مستمرة ولن يتم إلغاؤها واللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد المكلفة بادارة اتحاد الكرة، استجابت لرغبة الأندية، فى استمرار تقنية الفيديو فى مسابقة الدورى وعدم إلغاؤها.

أضاف أيمن يونس عقب اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة أن الأندية رفصت تحمل نسبة من تكلفة تقنية الفيديو، مؤكدًا أن الاتحاد هو من يتحمل كافة التكاليف، قائلاً: "نجدد احترامنا للحكام المصريين لكننا نطالب بالعدل".