شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز : لن يتم الغاء تقنية الفار .. وهناك حلول سيتم تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز ، أن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية شهد مناقشة حلول لتقنية الفار سواء من الناحية المادية أو الفنية ، مؤكدا أن الفار لن يتم الغاءه في بطولة الدوري وان هناك إجماع علي ذلك من جميع الأندية ، موضحا أنه اتحاد الكرة عرض تحمل وزارة الرياضة والأندية والاتحاد تكاليف الفار ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي من يتحمل التكاليف المالية.

وقال عبد العزيز عبد الشافي ، أن الاجتماع كان مثمرا مع مسئولي اللجنة الثلاثية وتناول الحديث في أكثر من ملف علي رأسها رابطة الأندية المحترفة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيرسل خطاب لكل نادي لتحديد انتخابات أعضاء الرابطة التي ستكون مستقلة بقراراتها عن اتحاد الكرة.

وفى وقت سابق ، أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية لا تسعى لإلغاء تقنية الفار مثلما تردد، وما يحدث مجرد تقنين الوضع، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة "اتحاد الكرة يعقد اليوم اجتماعاً مع أندية الدورى بغية تحديد موعد تشكيل رابطة الأندية المحترفة، ومناقشة إجراءات القيد فى فترة الانتقالات الشتوية".

ويضيف أحمد مجاهد "سوف نناقش تقنية الفار ونواقصها ولا صحة لما يتردد عن إلغائها، وسوف نناقش مع الأندية كيف تساهم فى التكاليف، خاصة أن العقد لم يوقع بين اتحاد الكرة والشركة المكلفة بتطبيق تقنية الفار، وكان يصرف لها أموالا من الجبلاية من اللجنة السابقة بدون توقيع عقد".

وأكمل رئيس اللجنة الثلاثية "حتى لو لم نصل لاتفاق مع الشركة الحالية هناك شركات كثيرة واتحاد الكرة يستطيع التعاقد مع شركة كبيرة لأنه اتحاد كبير، واللجنة السابقة لم تتعاقد على تقنية خط المرمى مثلما حدث فى واقعة مباراة الطلائع وغزل المحلة".

وتابع أحمد مجاهد "تقنين الوضع سيحدث فى تقنية الفار دون أى تربص بأى شىء، فلقد ورثت تلا كبيرا، ومصر كلها متربصة بيا ومعنديش استعداد بعد العمر ده كله فى اتحاد الكرة أنى أخسر أو اتجرح بأى شىء".