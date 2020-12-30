شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. ماذا عن حقيقة إلغاء تقنية الفار من الدوري المصري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث يعلو في الشارع الكروى سوى عن حقيقة إلغاء تقنية الفار في الدوري المصرى لاسيما بعد الإعلان عن عقد اجتماع مهماً بين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأربعاء، وأندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: كيف تم تطبيق تقنية الفار في الدوري المصرى ؟

ج: توصلت اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

س: من يتحمل تكاليف تقنية تطبيق الفار في الدوري المصرى ؟

ج: يتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى السابق.

س:لماذا رفضت أندية الدوري تحمل تكاليف تطبيق تقنية الفار؟

ج: أرجعت الأندية رفضها تحمل تكاليف تقنية الفار لكثرة الأعباء المالية عليها بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى.

س: ماهى تكلفة تطبيق تقنية الفار ؟

ج: تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى يصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

س: هل يتم الغاء تقنية الفار في الدوري المصرى ؟

ج: سيعرض أحمد مجاهد على الأندية خلال اجتماعه مع الأندية اليوم تحمل جزءا من تكاليف تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وفى حالة رفض الأندية تحمل جزءا من التكاليف سيتم مناقشة إلغاء التقنية فى الدورى المصرى خاصة وأن الشركة المسئولة طلبت سداد مستحقاتها عن تطبيق التقنية فى الأسابيع التى مرت من عمر الدورى والتى تقدر بأكثر من 200 ألف دولار.

س: هل تستحق تقنية الفار الإلغاء من الدوري المصرى ؟

ج: بالطبع لأ..فلقد أضفت العدالة في كثير من المباريات وتدخلت بشكل حاسم في نتائج مباريات عديدة ورغم بعض جوانبها السلبية إلا أنها تبقى إضافة كبيرة للإيجيبشن ليج.