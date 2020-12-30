الجونة يخطف صدارة الدوري من الأهلي مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الجونة صدارة دوري we المصري بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري we.

هدف الجونة الوحيد جاء عن طريق المحترف الكاميروني جوناثان في الدقيقة العاشرة ليهدي فريقه الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على كل من الإسماعيلي (2-1) ثم أسوان (1-0) وأخيرًا المقاصة.

وارتقى الجونة لصدارة الدوري مؤقتًا برصيد 11 نقطة، في المقابل تلقى المقاصة خسارة ثالثة ليظل في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الجونة ضد غزل المحلة في الجولة المقبلة، في المقابل ينتظر مصر المقاصة مباراة صعبة ضد الإسماعيلي ضمن حسابات الجولة السادسة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة العاشرة من بداية المباراة شهدت هدفًا من جانب لاعب الجونة جوناثان نجويم بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من جهة اليمين يفشل حارس المقاصة في إبعادها ليتقدم أصحاب الأرض بالنتيجة (1-0).

مصر المقاصة كان له أول رد عقب الهدف وتحديدًا عبر أسامة العزب الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 14 على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وحاول هداف الجونة والتر بواليا أن يعزز النتيجة لفريقه من كرة رأسية في الدقيقة 20 تمر الكرة أعلى المرمى دون خطورة لتظل النتيجة (1-0).

الدقيقة 28 أهدر والتر بواليا ثم إسلام رشدي كرة خطيرة لصالح الجونة من داخل منطقة الجزاء بعدما فشل الثنائي في استغلال تواجدهما أمام المرمى ليفشل كل منهما في التسديد أمام مرمى المقاصة.

وكاد جوناثان على نفس طريقة الهدف الأول وفي الدقيقة 31 أن يسجل الهدف الثاني للجونة لكن هذه المرة محمود حمدي حارس مصر المقاصة يتألق ويبعد الكرة بصعوبة.

شميلس بيكلي في الدقيقة 52 كاد أن يسجل هدف التعادل لمصر المقاصة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ترتطم الكرة في لؤي وائل وتتحول لركلة ركنية.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم - محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي أكا - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم - عمرو عبد الفتاح "عموري" - والتر بواليا.

تشكيل مصر المقاصة: محمود حمدي - أسامة العزب - أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي - خالد أوتشو - هشام محمد - عبد الله مجدي - رجب عمران - باولن فوافي - شميلس بيكلي.