عودة أفشة في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تواجد محمد مجدي "أفشة" لاعب فريق النادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر والمقام على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وكان "أفشة" تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث لم يتواجد في مباراة سونيديب بطل النيجر إلى جانب لقاء الاتحاد السكندري في الدوري.

وأعلن النادي الأهلي، أمس الثلاثاء، تعافي "أفشة" ورامي ربيعة من فيروس كورونا ليكون الثنائي جاهزان للتواجد في لقاء وادي دجلة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في لقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد تسع نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز على كل من مصر المقاصة (3-1) وغزل المحلة بـ(3-0) وأخيرًا من الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0).