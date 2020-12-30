عبد الشافي يعود لتدريبات الزمالك بعد غياب 4 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

عاد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك لتدريبات فريقه من جديد، بعد غياب دام أربعة أشهر للإصابة التي تعرض لها في عظمة الترقوة.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للزمالك، فإن عبد الشافي خاض تدريبات منفردة في مران الفريق، ضمن البرنامج الخاص الذي ينفذه اللاعب في الفترة الحالية.

تدريبات عبد الشافي جاءت ضمن البرنامج الذي وضعه له الجهاز الطبي للزمالك، في ظل ابتعاده عن التدريبات الجماعية منذ فترة طويلة.

وكان عبد الشافي قد تعرض للإصابة في مباراة القمة أمام الأهلي خلال شهر أغسطس الماضي، مما أدى لغيابه عن تدريبات الزمالك حتى اليوم، الأربعاء.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم السبت القادم على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري We المصري.