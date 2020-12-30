استمرار VAR ضمن قرارات اتحاد الكرة في اجتماع الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، استمرار العمل بتقنية الفيديو المساعد (VAR)، والدعوة لإنشاء رابطة الأندية.

وعقدت اللجنة الثلاثية اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع أندية الدوري المصري الممتاز، لمناقشة عدة أمور من بينها استمرار العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد والدعوة لإنشاء رابطة الأندية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ما يلي:

-استمرار الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع إنهاء أي أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

- فيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين، عرض أحمد مجاهد، رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير لتشكيل المكتب التنفيذي للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكي خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد ، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.

-تم الاتفاق على ضرورة التمسك بالاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة ولو أدى الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع .

-الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.