تقارير: رابطة بريميرليج لن تناقش مقترح تأجيل المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الأربعاء، إن رابطة الدوري الإنجليزي لن تناقش مقترح تأجيل مباريات بريميرليج لمدة أسبوعين خلال الشهر المقبل بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وبدأت الأزمة بعد إعلان تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف الفريق السماوي.

وزعمت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أمس الثلاثاء، إن أندية بريميرليج ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية إيقاف البطولة لمدة أسبوعين بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" اليوم الأربعاء، فإن رابطة بريميرليج لن تناقش مقترح التأجيل لمدة أسبوعين، ولا تخطط من الأساس لتعليق الموسم خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن رابطة بريميرليج نفت تقديم أي نادي مقترحًا متعلق بالتأجيل، وبالتالي فلن يتم عقد اجتماعًا لبحث الأمر.

جدير بالذكر أن رابطة بريميرليج أعلنت أمس الثلاثاء، نتائج المسحات الجديدة التي أجريت خلال الفترة بين 21 ديسمبر وجتى 27 من الشهر ذاته، والتي سجلت أعلى نسبة منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي 20/21 حيث أثبتت إيجابية 18 حالة بين لاعبي وموظفي الأندية.