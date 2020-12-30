انطلاق حملة الترويج لمونديال اليد.. وتامر حسني يحيي الافتتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد

تنطلق خلال ساعات الحملة الترويجية الرسمية لبطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

ووضعت اللجنة المنظمة من خلال لجنة التسويق خطة ترويجية للدعاية للبطولة في الأماكن العامة والقنوات التليفزيونية، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الترويجية بوضع ميقات العد التنازلي على شاشات القنوات التليفزيونية التابعة للتليفزيون المصري وقناة أون تايم سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية للبث الفضائي لمباريات البطولة.

وكشف مصدر مسئول داخل اللجنة المنظمة في تصريح لـ"الخليج 365" عن اختيار المطرب تامر حسني لتصوير فيديو الأغنية الرسمية للبطولة، تمهيدا لإذاعتها عبر القنوات التليفزيونية المصرية في الأسبوع الأول من يناير 2021، وهي الأغنية التي سيغنيها تامر حسني أيضا في حفل الافتتاح يوم 13 يناير على الصالة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر: "الحملة الترويجية تشمل أيضا عبور مراكب في نهر النيل تحمل شعار البطولة، وكذلك حافلات تجوب شوارع القاهرة الكبرى تحمل الشعار وتقدم هدايا للجمهور في الشوارع، وغيرها من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها تباعا مع انطلاق الحملة الترويجية الرسمية خلال ساعات".

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد على أربع صالات هي: ستاد القاهرة الدولي، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية.