وزارة النقل توافق على تخفيض أسعار تذاكر المترو لجماهير مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

وافق المهندس كامل الوزير النقل على الطلب المقدم من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تخفيض تذاكر المترو لجماهير مونديال اليد

وحسبما أفاد المركز الإعلام للبطولة فإنه تقرر الموافقة على تخفيض أسعار التذاكر على أن يم منح محفظة ليكترونية للمشجعين بعدد رحلات الذهاب والعودة فترة البطولة بتخفيض قيمته 50% على قيمة التذكرة الواحدة لكل مشجع، وذلك من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وبعد الإطلاع على تذكرة حضور المباراة، والكارت التعريفي للمشجعين.

ومن المقرر أن تحتضن البلاد البطولة في الفترة من 13 وحتى يوم 31 من نفس الشهر.

يأتى ذلك فى إطار التناغم بين جميع مؤسسات الدولة واللجنة المنظمة للبطولة؛ لتهيئة المناخ والعمل على تيسير وصول الجماهير حاملى تذاكر المباريات إلى الصالات المستضيفة للمنافسات وفق الأعداد المسموح بها، إضافة إلى السعي نحو إتاحة كل الاحتياجات والمستلزمات التى تساهم فى نجاح أكبر بطولة رياضية فى العالم تقام إبان أزمة كورونا.