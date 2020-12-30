الزمالك: طارق حامد جاهز للعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، أن نتيجة المسحة الثانية للاعب وسط الفريق طارق حامد جاءت سلبية.

وكان طارق حامد قد تعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال الأيام الماضية مما جعل الزمالك يخسر جهوده أمام سموحة بالجولة الثالثة من عمر دوري WE المصري والتي حسمها الأبيض بثنائية أشرف بنشرقي وأحمد فتوح.

وقال أسامة من خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن نتيجة المسحة الثانية لحامد جاءت سلبية بعد أن كان قد خضع لمسحة يوم الأحد الماضية والتي جاءت سلبية أيضا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء والتي سيخوض فيها تدريبات تأهيلية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبد السلام سيخضعان لمسحة اليوم الأربعاء على أن تظهر نتيجتها يوم الخميس.

ويتأهب الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري we المصري.