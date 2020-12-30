رسميًا.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوتينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، في غضروف الركبة اليسرى، مضيفًا أنه سيخضع لتدخل بالمنظار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض كوتينيو للإصابة خلال مشاركته كبديل في مباراة فريقه ضد إيبار التي جمعتهما بالجولة الـ16 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني جاء فيه: " أظهرت الاختبارات التي أجراها فيليب كوتينيو أن اللاعب يعاني من إصابة في غضروف الركبة اليسرى".

وأضاف: "سيتطلب علاج الإصابة تدخلاً بالمنظار يتم في الأيام القليلة القادمة".

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي شارك مع برشلونة هذا الموسم في 14 مباراة ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا (سجل 3 أهداف وصنع 2).