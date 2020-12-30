ساسي يقترب من الرحيل عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية قطرية اليوم الأربعاء، أن نادي الدحيل اتفق على التعاقد مع التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، فإن مصدر مقرب من التونسي الدولي فرجاني ساسي كشف أن لاعب الزمالك تلقى عرضًا من جانب نادي الدحيل للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر، أن مدة التعاقد سيكون ثلاث سنوات حيث يسعى بطل قطر لتدعيم صفوفه استعدادًا لمونديال كأس العالم للأندية والتي ستستضيفها قطر بداية من الأول فبراير وحتى 11 من نفس الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤشرات تشير إلى رحيل اللاعب وعدم استمراره مع الزمالك على الرغم أن هناك جسلة مرتقبة بين ساسي ومسئولي القلعة البيضاء بشأن التجديد.

ويشترط ساسي الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل الاتفاق على تجديد مع الزمالك بحسب ما ذكرته الصحيفة القطرية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي القادم من صفوف النصر السعودي في الموسم قبل الماضي بنهاية الموسم الحالي حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل إذا لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الحالي الزمالك.

ويستعد فريق الدحيل القطري لبطولة كأس العالم للأندية من خلال مواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في نسخة ستشهد مشاركة الأهلي باعتباره بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.