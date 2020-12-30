غدًا.. انطلاق الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق غدًا الخميس مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الكروي الجاري 2020 – 2021، والتي ستشهد عددًا من المواجهات القوية على مدار ثلاثة أيام. وإليكم جدول مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي مباريات الخميس 31 ديسمبر : الباطن ضد الاتحاد الساعة 2:10 بتوقيت مصر، 3:10 بتوقيت السعودية. الفيصلي ضد النصر الساعة 4:55 مساءً بتوقيت مصر، 5:55 بتوقيت السعودية. الهلال ضد الشباب الساعة 8:50 بتوقيت مصر، 7:50 بتوقيت السعودية. مباريات الجمعة 1 يناير : ضمك ضد الفتح الساعة 2:45 بتوقيت مصر، 3:45 بتوقيت السعودية العين ضد أبها الساعة 2:50 بتوقيت مصر، 3:50 بتوقيت السعودية الاتفاق ضد الوحدة الساعة 4:35 بتوقيت مصر، 5:35 بتوقيت السعودية مباريات السبت 2 يناير : الرائد ضد القادسية الساعة 2:25 بتوقيت مصر، 3:25 بتوقيت السعودية. الأهلي ضد التعاون الساعة 5:30 بتوقيت مصر، 6:30 بتوقيت السعودية.

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