الشوط الأول.. الجونة يتقدم على مصر المقاصة بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من مواجهة الجونة ومصر المقاصة، بتقدم الجونة بهدف من دون رد، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 11 عبر اللاعب جوناثان نجويم.

وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

إسلام طارق - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم - محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي أكا - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم - عمرو عبد الفتاح "عموري" - والتر بواليا. جوناثان نجويم.وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:إسلام طارق - محمود الجزار - لؤي وائل - جوناثان نجويم - محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي أكا - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم - عمرو عبد الفتاح "عموري" - والتر بواليا. بينما خاض الفريق الفيومي المباراة بتشكيل مكون من:

محمود حمدي - أسامة العزب - أحمد مودي - أحمد صبيحة - محمد دسوقي - خالد أوتشو - هشام محمد - عبد الله مجدي - رجب عمران - باولن فوافي - شميلس بيكلي.

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