محمد أبو النصر: روح الأهلي وراء «ريمونتادا» الفوز بدوري المرتبط

قال محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن بطولة دوري المرتبط للمحترفين عكست الروح القتالية، وأكدت دور روح الفانلة الحمراء في حصد البطولات الغالية.
وأشار إلى أن الفريق نجح في تحقيق ريمونتادا فيالفترة الرابعة، بفضل القتالية التي يبثها الجهاز الفني في اللاعبين بشكل مستمر، وأن هذه الروح أسهمت في تخطي الصعاب والفوز بالبطولة على حساب الاتحاد السكندري.
وأضاف: «كان لدينا إصرار كبيرعلى تعويض البطولات التي فقدناها خلال الموسم الماضي، وقد تعاهدنا على بذل أقصى ما لدينا من أجل الوصول إلى اللحظة التي حصلنا خلالها على البطولة».
ووجه أبو النصر الشكر إلى كل من ساند الفريق ودعمه بقوة في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للفوز بكل البطولات القادمة.
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