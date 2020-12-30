وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات الطبية للمونديال

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا موسعاً مع المنظومة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية التى سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات ومنافسات بطولة العالم.

حضر الاجتماع، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الكابتن حسين لبيب مدير البطولة، الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، الدكتور مدحت البلتاجي المستشار الفنى للبطولة، الدكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي للوزارة، الدكتور علاء عبد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة اليد، الدكتور مصطفي غنيمة رئيس القطاع العلاجى بوزارة الصحة، الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتورة نانسي الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة.



بحث وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة واللجنة الطبية، الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها والالتزام بها حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، مؤكداً دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبطولة العالم لكرة اليد مصر بشكل كبير.

كما تم استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى، والمستشفيات المشاركة في التأمين الطبي للبطولة. وتضمنت أيضاً المناقشات إجراءات الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.

وأوضح الوزير ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والوفود المرافقة، واتخاذ الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي

فرضتها جائحة كورونا

وقال وزير الشباب والرياضة : "سننقل التجربة المصرية في تنظيم فعاليات مونديال العالم لليد في ظل ظروف جائحة كورونا للعالم ، وتأكيد وتصدير الريادة المصرية في إقامة الفعاليات والأحداث الكبري ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة".

وأضاف صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التى ستؤازر المنتخب المصرى خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لليد: "العالم كله ينتظر ماذا سيحدث خلال فعاليات وتنظيم البطولة لاتخاذ ذلك كنموذج علي أحداث وبطولات أخري، نقدر ونثمن المجهودات الكبيرة التي تبذل في الجانب الصحي خلال الفترة الحالية، نريد أن تصبح مصر نموذج يحتذى به من خلال هذه البطولة".

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي تخصيص خط ساخن خاص بالإجراءات الطبية للوفود والمنتخبات والمشاركين بالبطولة، علي أن يعمل من يوم 3 يناير 2021.