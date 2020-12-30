طائرة الأهلي ١٧ سنة يواجه بتروجت في ختام بطولة منطقة القاهرة

يخوض فريق ١٧ سنة شباب لكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء، عندما يواجه نظيره فريق بتروجت في ختام مباريات بطولة منطقة القاهرة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الإنتاج الحربي، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق
ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
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