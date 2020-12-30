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الزمالك يكشف تطورات إصابة الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام مدافعًا الفريق اللذان يعانيان من الإصابة بفيروس .
وأكد طبيب الزمالك أن الثنائي سيجريان مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وينتظر الجهاز الطبي نتيجتها وفي حالة سلبية

المسحة سيتم عمل أشعة للصدر للاطمئنان عليهما قبل السماح لهما بالانخراط في التدريبات الجماعية.
وأوضح طبيب الزمالك أن محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق مازال يعاني من إصابة في العضلة الضامة ومازال تحت الملاحظة قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
وبخصوص مشاركة محمد عبد الشافي في التدريبات أكد طبيب الزمالك أن اللاعب يؤدي برنامجًا خاصًا بعد التئام الكسر بشكل كبير قبل السماح له بخوض التدريبات الجماعية والاحتكاكات في الكرات المشتركة.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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