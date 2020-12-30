تقسيم لاعبي الزمالك إلى مجموعتين بالمران المسائي

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
قاد جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال، تدريب المجموعة الأولى، التي ضمت
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.
جدير بالذكر أن الزمالك افتتح الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين من دون رد، ثم تعادل إيجابيًا مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز في الأسبوع الماضي على سموحة بثنائية نظيفة.
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