الامارات | برشلونة يؤكد حاجة كوتينيو لعملية جراحية في الركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يؤكد حاجة كوتينيو لعملية جراحية في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعبه فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح النادي :"الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى."

وأضاف :"علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح (جراحة بالمنظار)، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة."

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 / 1 أمس الثلاثاء في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.

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