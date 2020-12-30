«محروس» يرفع الحمل البدني للاعبي اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قام برفع الحمل البدني للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين. ويخوض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة داخل «الجيم»، على أن يستكمل الفريق فقرات المران على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويسعى الجهاز الفني إلى الحفاظ على الحالة البدنية والفنية للاعبين، في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب تجهيزات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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