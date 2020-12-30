شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الزمالك بعد شباب اليد لدور الـ16 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النادي مواليد 2004 (أ) لكرة اليد الفوز على نظيره هليوليدو بنتيجة 26 /23 بالجولة الأولى التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير ضمن منافسات دور الـ 32 ببطوله كأس مصر. بهذا الفوز فقد تأهل الفريق لدور الـ 16 في مواجهة نظيره سموحة (ب) وسادت حالة من الارتياح داخل قطاعاليد بعد تأهل الفريق. وأكد محمد دعبس المدير الفني للفريق الاستعداد لخوض مباراته المقبلة في مواجهة شقيقه 2004 (ب) بالجولة المقبلة من بطولة الجمهورية الأحد المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

كانت هذه تفاصيل خبر ارتياح في الزمالك بعد شباب اليد لدور الـ16 لكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.