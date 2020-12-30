شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة انتظار بـ3 لاعبين لكل فريق في الدوري بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة احمد مجاهد، ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال هذه الأوقات العصيبة في ظل تفشي فيروس كورونا
وقال مجاهد: لو اضطر الأمر للاتفاق حول تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة وإعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظًا على سلامة الجميع سنقوم بذلك للحفاظ على الأرواح.
وكشف عن انه تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.
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